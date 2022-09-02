شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي جدة يستقر على بديل سيبولدي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أصدر مجلس إدارة نادي أهلي جدة، قرارًا برحيل روبرت سيبولدي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بشكل رسمي، اليوم الجمعة.

أهلي جدة يعين يوسف عنبر مدربًا للفريق

حيث أوضحت تقارير صحفية أن إدارة نادي أهلي جدة الجديدة، استقرت على إقالة المدير الفني الأوروجوياني سيبولدي، بشكل رسمي، وتعيين يوسف عنبر بدلًا منه.

وتأتي إقالة المدرب بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية، كما أن هبوط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة إلى دوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو"، كان تحت قيادته.

جدير بالذكر أن إدارة نادي أهلي جدة، برئاسة ماجد النفيعي، تقدمت باستقالتها، قبل يومين، وتم قبول الاستقالة وحل مجلس إدارة الراقي، وتعيين مجلس بديل.

يشار إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، كان قد هزم أمام نظيره الأخدود، بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري يلو.