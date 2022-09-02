شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. إقالة سيبولدي مدرب أهلي جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن رحيل الأوروجوياني روبرت سيبولدي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بسبب النتائج السيئة، التي حققها الفريق في دوري يلوكشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن رحيل الأوروجوياني روبرت سيبولدي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بسبب النتائج السيئة، التي حققها الفريق في دوري يلو.

هبوط أهلي جدة إلى دوري يلو

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، هبط إلى دوري يلو، لأول مرة في تاريخه، بعدما احتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الموسم الماضي.

نتائج الأهلي في دوري يلو

الراقي في الجولة الأولى من منافسات دوري يلو تعادل أمام القيصومة، ثم سقط ضد الأخدود، في الجولة الثانية، ليواصل انهياره منذ الموسم الماضي.

رحيل سيبولدي عن أهلي جدة

وقال الصحفي الأرجنتيني "سيزار لويس ميرلو"، أن إدارة النادي الأهلي المؤقتة برئاسة وليد معاذ، قررت رحيل سيبولدي عن القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بسبب تراجع نتائج قلعة الكؤوس.

وكان وليد معاذ تولى رئاسة أهلي جدة بشكل مؤقت بعدما قدم مجلس الإدارة السابق برئاسة ماجد النفيعي استقالته.

وأوضح ميرلو عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، سبب رحيل سيبولدي هو تغيير إدارة النادي بعد استقالة ماجد النفيعي.