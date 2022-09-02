شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب السعودي يكتسح العراق ويتأهل لنصف نهائي كأس العرب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أسدل الستار على أحداث مباراة المنتخب السعودي تحت 17 سنة، ضد نظيره العراقي، والتي جمعت بينهم اليوم الجمعة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العرب.

نتيجة مباراة منتخب السعودية والعراق

وحقق المنتخب السعودي، تحت 17 سنة، فوزًا عريضًا على حساب نظيره العراقي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الدور ربع النهائي من كأس العرب.

أهداف مباراة السعودية والعراق

وافتتح نواف الجدعاني أهداف الأخضر في الشوط الأول في الدقيقة 28، ثم أضاف طلال حاجي الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني سجل طلال حاجي في الدقيقة 58 الهدف الثاني له ولمنتخب الأخضر، كما أحرز اللاعب هدفه الثالث "هاتريك" والرابع لمنتخبنا في الدقيقة 67، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي.

والجدير بالذكر أن منتخب السعودية، كان قد توج بلقب النسخة الأولى من كأس العرب تحت 17 عامًا في عام 2011، والتي استضافتها المملكة، حيث حصده بعد الفوز على سوريا في المباراة النهائية بنتيجة أربعة أهداف إلى ثلاثة.