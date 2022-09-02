شكرا لقرائتكم خبر عن نجم أهلي جدة يُثير الجدل برسالة غامضة.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أثار الأرجنتيني ليساندرو الزوجاراي المحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الجمعة، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، برسالة غامضة.

انضمام ليساندرو لأهلي جدة

وكان مجلس إدارة نادي أهلي جدة السابقة برئاسة ماجد النفيعي، تعاقد مع الأرجنتيني ليساندرو الزوجاراي.

بدأ مشواره الكروي في أتلتيكو بارانا الأرجنتيني ثم لناديي نيولز أولد بويز وسينترال كوردوبا، الأرجنتينيين، ثم خاض تجربة احترافية مع إس دي أوكاس، وكاتوليكا، الإكوادورين.

رسالة غامضة من ليساندرو

وكتب ليساندرو الزوغاراي، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور "انستجرام": “علينا أن نقبل أننا لن نتخذ القرارات الصحيحة دائمًا”.

وتابع:" وأننا سنرتكب الأخطاء مرات عديدة، يجب أن نفهم أن الفشل ليس عكس النجاح إنه جزء منه".

تعليق الجماهير على تغريدة ليساندرو

وتكهنت الجماهير، أن التغريدة التي كتبها اللاعب لها علاقة بانضمامه إلى الأهلي، والذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه.

والجدير بالذكر أن أهلي جدة، كان قد هبط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي لأول مرة في تاريخه، بعدما أنهى موسمه الماضي في دوري المحترفين السعودي برصيد 32 نقطة في المركز الخامس عشر.