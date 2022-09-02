شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل النصر المتوقع لمواجهة التعاون في دوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استقر المدرب الإسباني رودي جارسيا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على التشكيل المتوقع للفريق في مواجهة التعاون في دوري روشن السعودي في المواجهة المقرر لها يوم غد السبت الموافق الثالث من شهر سبتمبر الجارى في الجولة الثانية من البطولة.

وتنطلق فعاليات مباراة النصر والتعاون في تمام الساعة السادسة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل النصر المتوقع

ومن المُتوقع أن يلعب فريق النصر تلك المواجهة بالتشكيلة التالية:

حارس المرمى أوسبينا.

فِيْ خط الدفاع غزلان كونان، عبد الله مادو، عبد الإله العمري، عبد الله الخيبري.

خط الوسط لويس جوستافو وعلي الحسن.

فِيْ خط الوسط الهجومي عبد الرحمن غريب، سامي النجعي، أيمن يحيى.

فِيْ الهجوم فنسنت أبو بكر.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون

والسؤال الأهم لدي الجماهير العاشقة لنادي النصر ماهى القنوات التي سوف تنقل المباراة وسوف تكون المباراة منقولة عبر قناة SSC EXTRA1 الناقل الحصري لمباريات دوري روشن السعودي.