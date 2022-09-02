الجوازات: استقبال العاملات المنزليات لأول مرة من اختصاص مكاتب الاستقدام

محمد بن مسعود - الدمام - حددت المديرية العامة للجوازات، المسؤولية حيال استقبال العاملات المنزلية، سواء في حال قدومهن للعمل لأول مرة، أو عند عودتهن بعد مغادرتهن بتأشيرة خروج وعودة.

وأعلنت الجوازات أن استقبال العاملات المنزليات القادمات للعمل لأول مرة يكون من اختصاص مكاتب الاستقدام، أما العاملات المنزليات القادمات بتأشيرة الخروج والعودة يكون استقبالهن تحت مسؤولية صاحب العمل، داعية إلى التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للإفادة بالمزيد من المعلومات.

وتتيح وزارة الداخلية، للمستفيدين خدمة التفويض الإلكتروني لمن يرغبون من الأشخاص لاستقبال العاملات القادمات للعمل في السعودية، إذ كشفت منصة أبشر الإلكترونية أن الخدمة متاحة في 4 مطارات سعودية، هي: مطار الملك خالد الدولي في مدينة الرياض، مطار الملك فهد في المنطقة الشرقية، مطار الملك عبدالعزيز الدولي في مدينة جدة، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة.

وأفادت منصة “أبشر” بأن مدة التفويض محددة بـ30 يوماً من تاريخه، ويمكن إلغاؤه خلال فترة التفويض، في حين سيتم تطبيق اشتراطات وقواعد وزارة الداخلية في الخدمة.