محمد بن مسعود - الدمام - كيف تنبأ الأمير سعود الفيصل بنتائج غزو العراق وموقفه من صدام حسين ..اثارة غير مسيوقة لتطايقها مع الواقع

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقاطع فيديو للأمير الراحل، سعود الفيصل، الذي شغل منصب وزير الخارجية في المملكة على مدى 40 عاما حول غزو العراق والرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وقال الأمير الراحل في مقابلة سابقة مع CNN: “غزو العراق ليس أمرا سهلا كيف لـ250 ألف جندي المحافظة على النظام في بلد كهذا وخصوصا إن كانت الحرب ستقود لزعزعة الاستقرار التي نعتقد أنها ستقود لها وإذا سقط النظام الاجتماعي من سيقاتل من؟”.

وتابع، “إذا عمت الفوضى (في العراق) من سيدفع ثمن هذه الفوضى؟ نكره أن نرى الجنود الأمريكيين يدفعون ثمن غزو لن يؤي على لعواقب وخيمة تشكل الجميل..”.

وقال الفيصل في مقابلة أخرى: “إذا كان تغيير النظام سيكون على حساب تدمير العراق عليه فإنك تحل مشكلة وتخلق 5 مشاكل أخرى هذا ما يجب النظر فيه لأننا نعيش في المنطقة..”.

وأضاف في مقطع فيديو آخر: “المخاوف التي لدينا هي أننا نعلم أن العراق يعاني من مشاكل عديدة أبسطها الأوضاع العرقية والطائفية في العراق والتي تركت البلد على حافة الهاوية من حالة الفوضى في أحد الأوقات إلى حالة الدكتاتورية الشاملة في وقت آخر وكانت لدينا قناعة أن صدام حسين ليس السبب للمشاكل في العراق..”.

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وزير الخارجية السعودي رحمه الله “سعود الفيصل” كان من أشد، أشد، أشدددد المعارضين لغزو العراق وارهاق الدماء العراقية رغم بغض القيادة السعودية لحكم صدام في العراق.

لو تشوف مقابلته في قبل الغزو سبحان الله ستقول كأنه تنبأ بالمستقبل…

لا تصدق ما يقولونه لك عبده ايران عن السعودية. pic.twitter.com/lXjSloO7vj

— Sherlock Holmes

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