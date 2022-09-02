بورصة المغرب تغلقُ على ارتفاع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على ارتفاع طفيف في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس مازي تقدما بنسبة 0.08%، مسجلا 12.136,29 نقطة.

وتقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.07% ليستقر عند 981,35 نقطة، فيما تقدم المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بنسبة ضئيلة بلغت 0.01% مسجلا 905,15 نقاط.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 45,97 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 629,78 مليار درهم مغربي.