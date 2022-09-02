غرفة جازان تُنظم لقاءً للتعريف ببرنامج “دعم ريادي ورياديات الأعمال”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
تُنظم غرفة جازان بعد غد، فعاليات اللقاء التعريفي لبرنامج “دعم ريادي ورياديات الأعمال بمنطقة جازان”، وذلك عبر الاتصال المرئي.
ويتضمن اللقاء التعريف بالمشاريع المدعومة، التي تشمل مسار المشاريع الصغيرة والناشئة بمختلف القطاعات، وبرنامج دعم العربات المتنقلة، ومشاريع عربات الطعام، ودعم التوطين، ودعم الخريجين، والتعريف بالخدمات الإلكترونية .
يأتي اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التعريفية ببرامج بنك التنمية الاجتماعية، وبوابة غرفة جازان الإلكترونية بقطاع المشاريع في المملكة، لتمكين شباب وفتيات الوطن من مواكبة مستجدات سوق العمل، وتكريس ثقافة العمل الحرّ .
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