الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تُدين التفجير الذي وقع بمسجد جوزارجاه في أفغانستان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الانفجار الذي هز اليوم الجمعة، مسجد جوزارجاه في مدينة هرات غربي أفغانستان، وأسفر عن مقتل العشرات من المدنيين وخلف العديد من الجرحى.
وأعربت المنظمة عن أسفها الشديد للتفجير اليوم، وهو الأحدث في سلسلة التفجيرات القاتلة والهجمات الانتحارية الأخيرة.
وأشارت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي إلى أنه على الرغم من أن البيئة الأمنية قد تحسنت بشكل واضح خلال الأشهر الأخيرة، إلا أنها لا تزال تشعر بقلق بالغ من أن استمرار الهجمات والتفجيرات المتفرقة في عدد من مقاطعات البلاد يقوض الاستقرار والأمن والسلام الاجتماعي للشعب الأفغاني.
وجددت منظمة التعاون الإسلامي تضامنها الراسخ مع أفغانستان وشعبها الذي طالت معاناته، مقدمة تعازيها لأسر الضحايا، معربة عن تمنياتها الصادقة للمصابين بالشفاء العاجل.
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