اخبار الخليج – انطلاق المعرض البحريني العماني للعطور الأول في أفنيوز البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - برعاية‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬زايد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بالبحرين‭ ‬ينطلق‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬الصداقة‭ ‬العمانية‭ ‬البحرينية،‭ ‬‮«‬المعرض‭ ‬البحريني‭ ‬العماني‭ ‬للعطور‮»‬‭ ‬بأفنيوز‭ ‬البحرين،‭ ‬والذي‭ ‬يعدّ‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬المعارض‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬منتجات‭ ‬العطور‭ ‬والبخور‭ ‬واللبان،‭ ‬ويستمر‭ ‬المعرض‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭.‬

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ويعدّ‭ ‬‮«‬المعرض‭ ‬البحريني‭ ‬العماني‭ ‬للعطور‮»‬‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الفعاليات‭ ‬المتخصصة‭ ‬التي‭ ‬توفر‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬لشركات‭ ‬العطور‭ ‬العمانية‭ ‬والبحرينية‭ ‬لعرض‭ ‬منتجاتها‭ ‬وخدماتها،‭ ‬وترسم‭ ‬طريق‭ ‬التعاون‭ ‬التجاري‭ ‬والصناعي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬والتي‭ ‬تنبع‭ ‬من‭ ‬عمق‭ ‬العلاقة‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الشقيقة‭.‬

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وذكر‭ ‬سعادة‭ ‬د‭. ‬جمعة‭ ‬الكعبي‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬السلطنة‭ ‬أن‭ ‬العطور‭ ‬والبخور‭ ‬و‭ ‬العود‭ ‬تتميز‭ ‬بإن‭ ‬لها‭ ‬مكانة‭ ‬خاصة‭ ‬لدى‭ ‬العرب‭ ‬وهي‭ ‬صناعة‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالعادات‭ ‬و‭ ‬التقاليد‭ ‬و‭ ‬المورث‭ ‬الثقافي‭ ‬العربي،‭ ‬فصناعة‭ ‬البخور‭ ‬والعود‭ ‬البحرينية‭ ‬تراث‭ ‬عريق‭ ‬يحتل‭ ‬مكانة‭ ‬أزلية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬البحرين‭ ‬تتميز‭ ‬بكميات‭ ‬البخور‭ ‬الكثيرة‭ ‬و‭ ‬الفاخرة،‭ ‬ذات‭ ‬الجودة‭ ‬المشهورة‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬العوائل‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬تتميز‭ ‬بامتهان‭ ‬حرفة‭ ‬صناعات‭ ‬العطور‭ ‬والبخور‭. ‬

وأضاف‭: ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أن‭ ‬معرض‭ ‬العطور‭ ‬فرصة‭ ‬لاقتناء‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬العطور‭ ‬الزاكية،‭ ‬فإنه‭ ‬حدث‭ ‬هام‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والصناعي‭ ‬والتجاري‭ ‬لسلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬دوره‭ ‬الذي‭ ‬سيلعبه‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وفتح‭ ‬آفاق‭ ‬تعاون‭ ‬جديدة‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬وطنية‭ ‬واقتصادية‭ ‬مشتركة‭ ‬لخدمة‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬ودعم‭ ‬وتطوير‭ ‬المشاريع‭ ‬الشبابية‭ ‬والمشاريع‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭. ‬فقد‭ ‬أصبحت‭ ‬المنتجات‭ ‬العطرية‭ ‬من العطور‭ ‬والعود‭ ‬و‭ ‬البخور‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬الاحتياجات‭ ‬اليومية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬الاستغناء‭ ‬عنها،‭ ‬حيث‭ ‬يحظى‭ ‬باهتمام‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الكثيرين،‭ ‬ودائما‭ ‬متواجد‭ ‬في‭ ‬المناسبات‭ ‬السعيدة،‭ ‬والدينية‭ ‬لذا‭ ‬أصبح‭ ‬البخور‭ ‬جزءً‭ ‬من‭ ‬طقوس‭ ‬اليومية‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬و‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬والجميع‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬‮ ‬أفضل‭ ‬و‭ ‬أجود‭ ‬أنواع‭ ‬العطور‭ ‬والبخور‭ ‬المميزة‭. ‬مؤكدا‭ ‬بأن‭ ‬المعرض‭ ‬سيكون‭ ‬فرصة‭ ‬كبيرة‭ ‬لرسم‭ ‬عملية‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬والصناعي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬تشجيع‭ ‬وتطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬والصناعية‭ ‬والسياحية‭ ‬بين‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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