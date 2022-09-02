اخبار الخليج – انطلاق المعرض البحريني العماني للعطور الأول في أفنيوز البحرين

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محمد بن مسعود - الدمام - برعاية سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة بالبحرين ينطلق في الأول من شهر سبتمبر المقبل، بالتنسيق مع جمعية الصداقة العمانية البحرينية، «المعرض البحريني العماني للعطور» بأفنيوز البحرين، والذي يعدّ أحد أبرز المعارض المتخصصة في منتجات العطور والبخور واللبان، ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام.
ويعدّ «المعرض البحريني العماني للعطور» من أبرز الفعاليات المتخصصة التي توفر فرصة فريدة لشركات العطور العمانية والبحرينية لعرض منتجاتها وخدماتها، وترسم طريق التعاون التجاري والصناعي والاقتصادي المشترك بين البلدين الشقيقين، والتي تنبع من عمق العلاقة والتعاون بين سلطنة عمان ومملكة البحرين الشقيقة.
وذكر سعادة د. جمعة الكعبي سفير مملكة البحرين لدى السلطنة أن العطور والبخور و العود تتميز بإن لها مكانة خاصة لدى العرب وهي صناعة مرتبطة بالعادات و التقاليد و المورث الثقافي العربي، فصناعة البخور والعود البحرينية تراث عريق يحتل مكانة أزلية في تاريخ مملكة البحرين. حيث كانت البحرين تتميز بكميات البخور الكثيرة و الفاخرة، ذات الجودة المشهورة. كما أن بعض العوائل في البحرين تتميز بامتهان حرفة صناعات العطور والبخور.
وأضاف: إلى جانب أن معرض العطور فرصة لاقتناء مجموعة واسعة من العطور الزاكية، فإنه حدث هام على المستوى الاجتماعي والصناعي والتجاري لسلطنة عُمان ومملكة البحرين من خلاله دوره الذي سيلعبه في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين سلطنة عمان ومملكة البحرين الشقيقة، وفتح آفاق تعاون جديدة للاستثمار في مشاريع وطنية واقتصادية مشتركة لخدمة البلدين الشقيقين، ودعم وتطوير المشاريع الشبابية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. فقد أصبحت المنتجات العطرية من العطور والعود و البخور اليوم من الاحتياجات اليومية التي لا يمكننا الاستغناء عنها، حيث يحظى باهتمام كبير من الكثيرين، ودائما متواجد في المناسبات السعيدة، والدينية لذا أصبح البخور جزءً من طقوس اليومية وخصوصا في شهر رمضان و يوم الجمعة، والجميع يبحث عن أفضل و أجود أنواع العطور والبخور المميزة. مؤكدا بأن المعرض سيكون فرصة كبيرة لرسم عملية التبادل التجاري والصناعي بين البلدين الشقيقين، بالإضافة تشجيع وتطوير العلاقات التجارية والصناعية والسياحية بين سلطنة عمان ومملكة البحرين.
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