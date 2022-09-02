︎
.
أعلن المدير الفني لفريق الخليج بيدرو ايمانويل، تشكيل فريقه لمواجهة ضمك، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية بدوري روشن السعودي للمحترفين.
وجاء تشكيل الخليج على النحو التالي:
” دوغلاس فريدريك، حسين النويقي، جمال بلعمري، انتوني، عبدالله الشنقيطي، مالك الدرويش، اندريه بوكو، لوكاس سوزا، محمد السهلي، موراتو، سوكول تسيكاليشي”.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
” مروان الحيدري، محمد خبراني، حسين المجحد، رياض إبراهيم، صالح ال عباس، ايمن الحجيلي، عبدالله الحربي، عمر العودة، خالد السميري”.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر بيدرو إيمانويل يعلن تشكيل الخليج لمواجهة ضمك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.