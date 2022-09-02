بيدرو إيمانويل يعلن تشكيل الخليج لمواجهة ضمك

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أعلن المدير الفني لفريق الخليج بيدرو ايمانويل، تشكيل فريقه لمواجهة ضمك، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية بدوري روشن السعودي للمحترفين.

وجاء تشكيل الخليج على النحو التالي:

” دوغلاس فريدريك، حسين النويقي، جمال بلعمري، انتوني، عبدالله الشنقيطي، مالك الدرويش، اندريه بوكو، لوكاس سوزا، محمد السهلي، موراتو، سوكول تسيكاليشي”.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

” مروان الحيدري، محمد خبراني، حسين المجحد، رياض إبراهيم، صالح ال عباس، ايمن الحجيلي، عبدالله الحربي، عمر العودة، خالد السميري”.





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Source akhbaar24

