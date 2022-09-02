عاجل.. الأرصاد تحذر من هطول أمطار بمعدلات عالية على هذه المناطق (فيديو)

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المناطق ـ متابعات

قال متحدث الأرصاد حسين القحطاني، إن فصل الخريف بدأ أرصاديا في المملكة، مشيرا إلى أن هناك فرصة لهطول الأمطار بمعدل أعلى من الأوقات السابقة.

وأضاف في مداخلة هاتفية لقناة الإخبارية، أن المرتفعات الجبلية من الطائف وحتى جازان، والمدينة المنورة، ستكون الأكثر تأثرا بالسحب.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تقلبات جوية، من وقت لآخر، لحين استقرار الأجواء في فصل الشتاء، مبينا أن الأماكن الساحلية ستكون عرضة للأمطار بشكل أكبر بكثير من المناطق الأخرى.

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Source almnatiq

