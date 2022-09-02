الهلال يواصل تحضيراته استعدادا لمواجهة الفتح في دوري روشن

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واصل فريق الهلال، مساء اليوم الجمعة، تدريباتع استعدادا لمواجهة مضيفه الفتح، الأحد المقبل، ضمن لقاءات الجولة الثالثة بدوري روشن السعودي للمحترفين.

وركز الجهاز الفني في المران على الجانبين اللياقي والبدني، واحتضنت صالة الإعداد البدني مران الفريق، وفرض الجهاز الفني تدريبات لياقية بالكرة.

وشهد مران الهلال متابعة رئيس النادي فهد بن نافل، ومن المقرر أن يواصل تحضيراته غدا قبل المغادرة إلى الأحساء.



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Source akhbaar24

