“التايب”: صفقات الهلال في الشتوية كانت مدروسة.. و”الفرج” أفضل لاعب سعودي

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أكد لاعب الهلال السابق، الليبي طارق التايب، أن إدارة النادي الأزرق قامت بصفقات خلال الميركاتو الشتوي الماضي بطريقة مدروسة.

وقال التايب:”الهلال تخلّى عن غوميز في الوقت المُناسب للفريق و للاعب أيضًا، بافيتيمبي غوميز لاعب كبير قدم مع الهلال أفضل ما لديه، و أعطى و أسهم في أهم البطولات”.

وأضاف:”صفقات إدارة الهلال في الشتوية كانت مدروسة، لكي لا يُعاني الفريق من نقص في أي خانة.”

وتابع:” المُؤكد أن اللاعب رقم واحد في السعودية موجود في قائمة الهلال، وسلمان الفرج أفضل لاعب سعودي حاليًا”.

واتم:”لا يوجد خوف على الهلال مع سلمان الفرج و رفاقه، و وجود إدارة مُحنكة و مُدرب كبير مثل دياز.”



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Source akhbaar24

