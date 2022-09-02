︎
.
وقَّع مركز ريادة الأعمال الرقمية التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم (الجمعة)، مذكرة تفاهم مع مؤسسة Nexticorn الرائدة في مجال دعم وتمكين ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
ووفق المذكرة سيعمل الجانبان على تمكين رواد الأعمال في التقنيات الرقمية، وتقديم الدعم اللازم لتعظيم الفوائد الاقتصادية، وتفعيل دور المسرعات والحاضنات ومستثمري رأس المال الاستثماري في مجال التقنيات الرقمية.
وتشمل المذكرة، التعاون في مجالات: الوعي الرقمي، والبحث والتطوير في مجال التقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والروبوتات، والحوسبة السحابية، إلى جانب تقنية “البلوك تشين” وغيرها من مخرجات الثورة الصناعية الرابعة.
وجاء توقيع المذكرة على هامش ختام أعمال قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها جزيرة بالي الإندونيسية، والتي شارك فيها وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر “الاتصالات” توقع مذكرة تفاهم مع Nexticorn لدعم ريادة الأعمال الرقمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.