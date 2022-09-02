6 فوائد صحية للعنب تشجعك على تناوله.. أبرزها الوقاية من السرطان

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المناطق ـ متابعات

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن فوائد فاكهة العنب، مشيرة أنها كثيرة ومتعددة.

وأوضحت في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن العنب يقي من أمراض السرطان، والقلب، كما يحافظ على مستوى ضغط الدم.

وأشارت إلى أن العنب يحافظ على حيوية الأمعاء، ومستوى الكولسترول، ويحمي الشبكية من الجلوكوما.

وبينت الوزارة أن فاكهة العنب بها عناصر غذائية كثيرة، منها الصوديوم، والبوتاسيوم، والحديد، وفيتامين ج، وفيتامين أ، وفيتامين “ك”.

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Source almnatiq

