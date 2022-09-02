“العويران” يتوقع فوز الشباب بالدوري في هذه الحالة

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يرى لاعب المنتخب الوطني السابق سعيد العويران، أن فريق الشباب سينافس بقوة هذا الموسم على لقب دوري روشن.
وقال العويران عبر مقطع فيديو نشره برنامج “أكشن مع وليد”، إن الشباب سيفوز بلقب الدوري هذا الموسم ولكن في حالة واحدة وهي عدم حدوث أي تعثرات.
وأضاف لاعب الشباب السابق: “إن شاء الله ما في خمبقة بس شدوا حيلكم”.
وفاز الشباب على أبها بنتيجة 4 أهداف دون رد، أمس الخميس، في اللقاء الذي أقيم بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي.
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Source akhbaar24
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