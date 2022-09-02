شكرا لقرائتكم خبر عن حمدالله يعرض اتحاد جدة لعقوبة جديدة.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعرض نادي اتحاد جدة، برئاسة أنمار الحائلي، لعقوبة جديدة، وذلك من خلال منعه من القيد خلال الفترة المقبلة، بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

حمدالله يعرض اتحاد جدة لعقوبة جديدة

حيث أكد القانوني "أحمد الشيخي"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أصدر قرارًا بمنع نادي ‎اتحاد جدة من تسجيل لاعبين جدد محليًا ودوليًا.

وذكر أن فيفا أرسل خطابًا للاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل تنفيذ القرار، ويأتي ذلك بسبب عدم التزام نادي اتحاد جدة بتسديد مبالغ محكوم بها بقرار نهائي لصالح اللاعب يوسف نياكاتي.

وأشار إلى أن القرار واجب التنفيذ في حال عدم سداد المبلغ، ويتم رفعه إذا قام النادي بتسديد المبلغ المطلوب.

وكان يوسف نياكاتي، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، في فترة الانتقالات الصيفية 2021، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، قادمًا من صفوف الوحدة، ثم تم فسخ العقد في يناير 2022.

وجاء فسخ عقد اللاعب من أجل قيد عبدالرزاق حمدالله، بدلًا، وذلك نظير تسديد مبلغ معين له، إلا أنها لم تلتزم بهذا الأمر فيما بعد.

ويجري الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، استعداداته لملاقاة نظيره الاتفاق، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي، غدًا السبت.