مركز ريادة الأعمال الرقمية يوقع مذكرة تفاهم مع “Nexticorn” لدعم ريادة الأعمال الرقمية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

وقَّع مركز ريادة الأعمال الرقمية التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، مذكرة تفاهم مع مؤسسة Nexticorn الرائدة في مجال دعم وتمكين ريادة الأعمال والشركات الناشئة، بهدف رفع مستوى التعاون في التوعية والدعم لأنشطة ريادة الأعمال الرقمية.

وشهد توقيع المذكرة معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، حيث وقَّع من جانب الوزارة وكيل الوزارة للتكنولوجيا إبراهيم الناصر، ومن جانب المؤسسة رئيس مجلس الأمناء روديانتارا، ويأتي توقيع المذكرة على هامش مشاركة الوزير والوفد المرافق له الفاعلة في ختام أعمال قمة مجموعة العشرين «G20» التي تستضيفها جزيرة بالي الإندونيسية.

وسيعمل الجانبان في ضوء المذكرة على تمكين رواد الأعمال في التقنيات الرقمية وتقديم الدعم اللازم لتعظيم الفوائد الاقتصادية، وتفعيل دور المسرعات والحاضنات ومستثمري رأس المال الاستثماري في مجال التقنيات الرقمية.

وتشمل المذكرة، التعاون في مجالات الوعي الرقمي، والبحث والتطوير في مجال التقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي«AI»،

وإنترنت الأشياء «IOT»، والروبوتات، والحوسبة السحابية، إلى جانب تقنية البلوك تشين وغيرها من مخرجات الثورة الصناعية الرابعة.