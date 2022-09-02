محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
قدم مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة تعز خدماته الطبية المتنوعة لـ 352 مستفيدا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر يوليو 2022 م؛ وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وقُدم خلال المشروع 695 خدمة، حيث بلغت نسبة الذكور 66 % ونسبة الإناث 34% ، بينما شكلت نسبة النازحين 3 % والمقيمين 97 % من إجمالي المستفيدين، فيما تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 186 مريضا شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي تنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 166 مريضا.
ويأتي ذلك امتدادا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر مركز الأطراف الصناعية في تعز يقدم خدماته الطبية لـ 352 مستفيدا خلال شهر يوليو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.