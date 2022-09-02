مركز الأطراف الصناعية في تعز يقدم خدماته الطبية لـ 352 مستفيدا خلال شهر يوليو

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

قدم مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة تعز خدماته الطبية المتنوعة لـ 352 مستفيدا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر يوليو 2022 م؛ وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقُدم خلال المشروع 695 خدمة، حيث بلغت نسبة الذكور 66 % ونسبة الإناث 34% ، بينما شكلت نسبة النازحين 3 % والمقيمين 97 % من إجمالي المستفيدين، فيما تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 186 مريضا شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي تنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 166 مريضا.

ويأتي ذلك امتدادا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.