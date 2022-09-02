100 درجة لكل مقرر دراسي
ونصت اللائحة بحسب “عكاظ” ، على أسلوب التقويم القبلي والتكويني والختامي، حيث خصص لكل مادة دراسية دون استثناء 100 درجة لكل مقرر دراسي في الفصل الدراسي الواحد.
وأشارت إلى أن المعلم يقوّم تقويما قبلياً في بداية الفصل الدراسي أو الوحدة للوقوف على مستويات الطلاب، ويكون التقويم بصفة مستمرة أثناء الفصل الدراسي (التقويم التكويني) لغرض البناء والتحسين .
دخول الدور الثاني
ويحق له دخول الدور الثاني إذا لم يحقق شروط النجاح في مقرر أو أكثر، على أن تكون الدرجة المخصصة لاختبار الدور الثاني تمثل مجموع الاختبارات القصيرة ودرجة اختبار نهاية الفصل .
كانت هذه تفاصيل خبر التعليم تكشف عن ثلاث تقويمات لطلاب ” الابتدائية والمتوسطة والتعليم المستمر “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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