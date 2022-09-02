التعليم تكشف عن ثلاث تقويمات لطلاب ” الابتدائية والمتوسطة والتعليم المستمر “

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة التعليم ، في المذكرة التفسيرية والقواعد التنفيذية للائحة تقويم الطالب لعام 1444 ، عن ثلاثة تقويمات لطلاب الصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثالث المتوسط والصفين الثاني والثالث من التعليم المستمر.

​​​​​​100 درجة لكل مقرر دراسي

ونصت اللائحة بحسب “عكاظ” ، على أسلوب التقويم القبلي والتكويني والختامي، حيث خصص لكل مادة دراسية دون استثناء 100 درجة لكل مقرر دراسي في الفصل الدراسي الواحد.

وأشارت إلى أن المعلم يقوّم تقويما قبلياً في بداية الفصل الدراسي أو الوحدة للوقوف على مستويات الطلاب، ويكون التقويم بصفة مستمرة أثناء الفصل الدراسي (التقويم التكويني) لغرض البناء والتحسين .