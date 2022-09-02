الزعاق: 15 سبتمبر أول أيام موسم الصفري.. موعد الزراعة الخريفية والأمراض الموسمية

محمد بن مسعود - الدمام - وأوضح الزعاق، عبر حسابه بتويتر، اليوم الجمعة، أن «بقي أسبوعان ويدخل علينا موسم الصفري وهو موسم الأمراض الموسمية».

وأشار إلى أنه سمي بالصفري لاصفرار الأجساد من الأمراض واصفرار أوراق الأشجار وتساقطها، مؤكدًا أنه يعد –كذلك- موسم الزراعة الخريفية.

وقال إن الزراعة المطرية تعد من أنماط الزراعة منذ القدم، مشيرًا إلى أنها تنقسم إلى قسمين الأول الزراعة الصيفية وتكون من شهر مارس إلى منتصف أبريل ومحصولها البطيخ في يونيو ويوليو وأغسطس. أخبار قد تهمك

أما القسم الثاني فهو الزراعة الشتوية، بحسب خالد الزعاق، الذي قال في حديثه مع قناة «العربية» إن الزراعة الشتوية تكون من منتصف شهر سبتمبر إلى نهاية شهر نوفمبر ومحصولها القمح.

وأشار الزعاق إلى أن الزراعة المطرية لها مسمى آخر وهو الزراعة العطرية، مضيفًا أن أهل نجد يسمونها الزراعة البعلية نسبة إلى بعل والبعل هو إله المطر.

وأكمل أن الزراعة المطرية لها أنماط على حسب طبيعة الأرض، موضحًا أنه في جنوب المملكة واليمن وعمان يضعون مصائد للمياه على شكل مدرجات.