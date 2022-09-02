شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يتلقى بشرى سارة بعودة نجم الفريق من الإصابة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي بشري سارة بعودة نجم الفريق من الإصابة التي تعرض لها وأصبح جاهز للمشاركة في المباريات القادمة بقرار من المدرب الإسباني رودي جارسيا.

النصر يستعيد خدمات سلطان الغنام

ويستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خدمات نجمه سلطان الغنام عقب مواجهة التعاون والمُقرر لها يوم غد السبت الموافق الثالث من شهر سبتمبر الجارى في دوري روشن السعودي.

وأبلغ الجهاز الطبي لنادي النصر المدير الفني رودي جارسيا ان اللاعب سلطان الغنام تعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا ولكنه سوف تبعده عن مواجهة التعاون على أن يتم إلى التدريبات الجماعية عقب تلك المباراة.

ومن المُنتظر أن يخضع الغنام إلى بعض الفحوصات الطبية في الوقت الحالى من أجل معرفة البرنامج التأهيلي من أجل استعادة الجاهزية البدنية قبل مواجهة فريق ضمك في المواجهة التي ستكون بعد التعاون في دوري روشن السعودي.