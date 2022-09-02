شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يدخل الصراع على ضم مصطفي فتحي نجم التعاون فى الصيف الحالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية سعودية عن دخول نادي بيراميدز فى مفاوضات قوية من أجل حسم التعاقد مع النجم المصري مصطفي فتحي جناح نادي التعاون السعودي، يأتي ذلك فى الوقت الذي حصل فيه الأهلي المصري على موافقة مبدئية من اللاعب بإرتداء القميص الأحمر.

وأفادت التقارير أن نادي بيراميدز دخل مفاوضات مباشرة مع مسئولي فريق التعاون لمعرف متطلباتهم المادية لحسم الصفقة وخطف اللاعب من الأهلي القاهري، خاصة أن العرض المادي المتوقع أن يقدمه بيراميدز سيفوق عرض الفريق الأحمر، نظرًا للقدرة المالية والشرائية الكبيرة التي يتحلي بها الفريق.



موقف التعاون من بيع اللاعب فى الصيف الجاري

وفى سياق متصل أكد مسئولي فريق التعاون أنهم لا يمانعون رحيل اللاعب عن صفوف الفريق فى الفترة الحالية، لا سيما بعد موقف اللاعب الأخير من التجنيد العسكري والذي يحتم عليه التواجد فى مصر خلال الفترة الحالية، ويخشي المسئولون بالفريق السعودي أن يرحل اللاعب لهذا السبب دون تحقيق الإستفادة المالية من الصفقة.

ويخطط مسئولي التعاون لبيع اللاعب للفريق الذي يقدم أعلى عرض مالي لبيع اللاعب، على الرغم من أن مصادر قوية داخل الفريق السعودي كشفت عن موافقة الفريق على رحيل اللاعب للأهلي المصري، لكن دخول نادي بيراميدز فى الصفقة قد يحول الأمور تمامًا.



كيف يفكر اللاعب خلال الفترة الحالية؟

ومن جانبه يري اللاعب أن فرصة إنتقاله للأهلي المصري قد تكون الأفضل له فى الفترة الحالية، ولكن قد تختلف الأمور فى ظل رغبة بيراميدز القوية فى التعاقد مع اللاعب تحسبًا لرحيل نجم الفريق رمضان صبحي، إضافة إلى خوف اللاعب من ردة فعل الجماهير البيضاء حال إنضمامه للمارد الأحمر.