شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة السعودية والعربية في كل مكان من معرفة ماهو موعد مباراة النصر والتعاون في بطولة دوري روشن السعودي لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المواجهة التي ينتظرها محبي الكرة السعودية.

موعد مباراة النصر والتعاون

ومن المُنتظر أن يكون موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر والتعاون يوم غد السبت الموافق الثاني من شهر اغسطس الجارى في إطار الجولة الثانية من فعاليات بطولة دوري روشن السعودي لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المواجهة التي ستقام على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية

وتنطلق فعاليات مباراة النصر والتعاون في تمام الساعة السادسة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويسعى كل فريق في تلك المواجهة من تحقيق الفوز والانتصار من أجل الحصول على الثلاثة نقاط في تلك المباراة من أجل احتلال المراكز الأولى في بطولة دوري روشن السعودي لكرة القدم.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون

ومن المُنتظر أن تذُاع فعاليات مباراة النصر والتعاون عبر قناة SSC اكسترا 1