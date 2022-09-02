شكرا لقرائتكم خبر عن نونو سانتو يُجهز نجم اتحاد جدة الجديد للظهور ضد الاتفاق بدوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - طالب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، جهازه المعاون بتجهيز لاعب الفريق الجديد، للتواجد ضد الاتفاق بدوري روشن السعودي.



موعد مباراة اتحاد جدة ضد الاتفاق بدوري روشن السعودي

ومن المقرر أن يلتقي اتحاد جدة نظيره الاتفاق، مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي، بعدما حقق الفوز ضد العدالة بثلاثية نظيفة في افتتاح الموسم.

وأشارت تقارير صحفية اليوم، إلى أن المدرب البرتغالي يرغب في الاستعانة بخدمات الوافد الجديد زكريا هوساوي في مركز الظهير الأيسر أمام الاتفاق، بالدوري.



سانتو يرغب في تواجد هوساوي بالتشكيل الأساسي ضد الاتفاق



وتابعت: "رغبة سانتو، تأتي بعدما بعدما أظهر اللاعب جاهزية تامة خلال التدريبات الفنية والبدنية التي خضع لها الفريق بالأيام الماضية".

من ناحية أخرى، شهدت التدريبات مشاركة الحارس عبدالله الجدعاني القادم من صفوف الهلال، بجانب المدافع الشاب سويلم المنهالي بطلب من المدربالبرتغالي نونو، بعد ظهوره بمستوى مميز مع المنتخب السعودي تحت 23 عامًا.

وحسم اتحاد جدة 6 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية تتمثل في ضم زكريا هوساوي وطارق حامد وهيلدر كوستا وأحمد بامسعود وعبدالله الجدعاني ومحمد الصعيري، بالميركاتو الصيفي.

