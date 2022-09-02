شكرا لقرائتكم خبر عن جارسيا يحسم موقفه من مشاركة صفقة النصر الجديدة ضد التعاون بدوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حسم الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، موقفه من مشاركة الوافد الجديد، ضد التعاون بدوري روشن السعودي.



النصر يعلن التعاقد مع الإسباني جونزاليس

وأعلن نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، عن تعاقده مع ألفارو جونزاليس لمدة موسم واحد قادمًا من مارسيليا الفرنسي، في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده.

وأكدت صحيفة "اليوم السعودية"، أن ألفارو جونزاليس أصبح جاهزًا للمشاركة مع النصر في المباراة المقبلة ضد التعاون، وسوف يستعين به جارسيا بالمباراة.



جونزاليس جاهز لمواجهة التعاون في أول ظهور له مع النصر



وتابعت: "جونزاليس شارك بفاعلية في التدريبات الجماعية للنصر وبات بإمكان المدرب الاستعانة به، في مباراة التعاون المقرر لها غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي.

وافتتح مشواره هذا الموسم في دوري روشن السعودي، بالفوز ضد الوحدة بهدف نظيف، بالمباراة التي أقيمت على ملعب مرسول بارك.