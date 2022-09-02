شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يقترب من إستعادة خدمات لاعبه المحترف بعد تعافيه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - بات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، قريب من العودة للمشاركة في المباريات، بعد اقترابه من إنهاء برنامجه العلاجي.



تحديد موعد عودة ماشاريبوف إلى مباريات النصر

ويغيب الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف لاعب النصر، عن مباريات العالمي منذ بداية الموسم الجاري، بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وأكد الإعلامي الرياضي خالد الرشيد، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن ماشاريبوف سوف يعود للمشاركة في المباريات الرسمية مع النصر بعد فترة التوقف الدولية المقبلة.

وتأكد استمرار غياب الأوزبكي الدولي عن النصر في المباريات المقبلة ضد التعاون وضمك والباطن في دوري المحترفين، على أن تكون عودته بدايةً من مباراة الاتحاد بعد نهاية فترة التوقف الدولي في مطلع شهر أكتوبر.



الأهلي المصري يتراجع عن ضم ماشاريبوف



وكان ماشاريبوف قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن النصر نحو الأهلي المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قبل أن يتراجع الأحمر عن إتمامها.

وأشارت تقارير صحفية مصرية، أن تراجع الأهلي عن ضم اللاعب رغم ترحيبه، جاء بسبب الكشف الطبي والذي أثبت إصابة اللاعب وإمكانية معاودة وتكرار الإصابات له في المستقبل.