شكرا لقرائتكم خبر عن القنوات الناقلة لمباراة السعودية والعراق في كأس العرب تحت 17 عامًا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة السعودية والعربية في كل مكان من معرفة ماهى القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية والعراق في بطولة كأس العرب تحت 17 عامًا في الدور ربع النهائي من البطولة.

السعودية والعراق

ومن المُنتظر أن يكون موعد مباراة منتخب السعودية الأول والعراق اليوم الجمعة الموافق الثاني من شهر سبتمبر الجارى في إطار الدور ربع النهائي من فعاليات بطولة كأس العرب تحت 17 عامًا في المواجهة التي ستقام في الجزائر.

وتنطلق فعاليات مباراة السعودية والعراق في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والعراق

وهناك العديد من القنوات المفتوحة التي سوف تقوم بنقل مباراة السعودية والعراق وفي المقدمة قناة العراقية الرياضية، والرابعة العراقية، وقناة السعودية الرياضية بالإضافة إلى قناتي دبي الرياضية والكأس القطرية