شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة جديدة من الهلال لتجهيز لاعبه لمواجهة الزمالك المصري في سوبر لوسيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم، عن قرار جديد من جانب نادي الهلال تجاه نجم الفريق الأول لكرة القدم، من أجل لحاقه بمواجهة الزمالك المصري، في كأس سوبر لوسيل.

موعد مباراة الهلال ضد الزمالك في كأس سوبر لوسيل



ومن المقرر أن يلتقي الهلال نظيره الزمالك، يوم 9 من الشهر الجاري، في بطولة سوبر لوسيل في قطر على هامش افتتاح الملعب المونديالي.

ويشهد ملعب لوسيل إقامة نهائي مونديال قطر 2022 على أرضه سيتم افتتاحه بشكل رسمي خلال مراسم احتفالية في بطولة تجمع بين بطلي الدوري المصري والدوري السعودي.

ويحاول الزعيم الهلالي تجهيز ياسر الشهراني مدافع الفريق، الذي تعرض للإصابة في معسكر الفريق الاعدادي للموسم الجديد.



محاولات لتجهيز الشهراني في الهلال لمواجهة الزمالك



ويغيب اللاعب في الوقت الحالي، عن مباريات الفريق ضمن منافسات الدوري السعودي، إلى جانب تضاؤل فرصته في التواجد في مباراة سوبر لوسيل المقرر عقدها يوم 9 سبتمبر.

وأكدت صحيفة "الرياضية السعودية"، أن الهلال قرر خضوع اللاعب للكشف الطبي الأخير من أجل معرفة قدرته على التواجد في اللقاء.

وتابعت: "من المنتظر أن يتم توقيع اختبارات بدنية على اللاعب يتحدد على إثرها موعد عودته للمشاركة بشكل طبيعي بناءًا على الأرقام والقياسات البدنية الناتجة عن الاختبارات".

وتعرض الشهراني للإصابة في عضلة الساق وذلك خلال معسكر الفريق السعودي في مدينة بيرمنجهام الانجليزية قبيل بدء الموسم.