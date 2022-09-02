القبض على 8 أشخاص لارتكابهم حوادث سطو بالرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس قبضت شرطة منطقة الرياض على (5) مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية البوركينية، وعاملة منزلية مخالفة لنظام الإقامة متغيبة عن العمل من الجنسية البورندية، ومواطنة، لارتكابهم حوادث جنائية تمثلت في سطو الرجال على المنازل وسلب ما تحويه من مجوهرات وأجهزة إلكترونية ومقتنيات (تم استرداد جزء منها) فيما تمثل دور الامرأتين في تصريف المسروقات عبر منافذ البيع، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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