وزير التعليم يلتقي نظيره الإندونيسي والمديرة المساعدة للتعليم في اليونيسكو خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
التقى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بوزير التعليم والثقافة والبحث والتكنولوجيا بجمهورية إندونيسيا نديم أنور مكارم، والمديرة العامة المساعدة للتعليم في اليونيسكو الدكتور ستيفاني جيانيني، وذلك ضمن جدول أعمال زيارة معاليه إلى إندونيسيا للمشاركة في اجتماع وزراء تعليم دول مجموعة العشرين الذي يُعقد حالياً في مدينة بالي.
وبحث وزير التعليم مع الجانب الإندونيسي سبل تعزيز التعاون القائم بين المملكة العربية السعودية بجمهورية إندونيسيا في مجال التعليم، وبناء شراكة متينة وشاملة للاستفادة من الخطط والبرامج التطويرية التي تنفذها مؤسسات التعليم في البلدين، وكذلك تعزيز التعاون والشراكات في التعليم الجامعي، ومجال الأبحاث العلمية والابتكار، وابتعاث الطلبة والمنح الجامعية.
وناقش معاليه مع المديرة العامة المساعدة للتعليم في اليونيسكو تعزيز آليات التعاون بين المملكة واليونيسكو في مجال التعليم، ودعم أوجه التعاون المستقبلية فيما يتعلق بالتعاون الدولي والعمل المشترك وتبادل الخبرات والتجارب، إضافة إلى تحسين الأنظمة التعليمية وتطوير البحث العلمي بما سيسهم في الازدهار العالمي.
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