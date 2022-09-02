جامعة الملك خالد تطلق 12 مهارة إلكترونية لبناء القدرات التعليمية والشخصية لطلابها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أطلقت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة التعلم الإلكتروني بالتعاون مع البرامج المشتركة 12 مهارة إلكترونية لتطوير قدرات وإمكانات الطلاب والطالبات المقبولين بالجامعة للعام 1444 وبناء شخصياتهم. وأوضح عميد عمادة التعلم الإلكتروني بالجامعة الدكتور عادل قحمش أن المهارات التي تقدمها العمادة من خلال هذه المبادرة تشمل مهارة حل المشكلات واتخاذ القرار ومهارة تطوير الذات ومهارة العرض والإلقاء ومهارة التعلم والاستذكار ومهارة الاتصال الفعال ومهارة التقدم على وظيفة ومهارة تفكير القبعات الست ومهارة إدارة الوقت ومهارة فريق العمل الواحد وكذلك مهارات القيادة الإدارية والبحث العلمي واستخدام المكتبات الرقمية. يذكر أنه يمكن الاستفادة من المبادرة من خلال الرابط: https://elearning.kku.edu.sa/upskill ، وتعتمد على التعلم الذاتي. أخبار قد تهمك

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