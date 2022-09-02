اخبار دوليه – تركيا تهدد: سنواصل الرد على وقاحة اليونان

محمد بن مسعود - الدمام - بعدما شكت كثيراً خلال الفترة الماضية من «أعمال استفزازية تقوم بها أثينا، أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الجمعة، أن بلاده ستواصل الرد على ما اعتبرها «وقاحة» اليونان.

وأضاف خلال مراسم عسكرية، أن بلاده تتابع عن كثب أفعال جارتها التي تتجاهل القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار، وفقاً لما نقلته عنه وكالة «الأناضول».

كما شدد على وجوب أن تنتبه دول حلف شمال الأطلسي والدول الأخرى لتصرفات اليونان، مشيرا إلى أن أفعالها وخطاباتها إزاء تركيا لا تتماشى مع الصداقة أو الحلف.

مضايقات متكررة

جاء ذلك بعدما كشفت وزارة الدفاع التركية عن تعرض مقاتلاتها لمضايقات من طائرات يونانية خلال الفترة الأخيرة أثناء تنفيذها مهام للناتو فوق بحر إيجه.

كما أوضحت أنها ستُرسل سجلات من أنظمة الرادار لديها إلى حلفاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) تثبت توجيه أنظمة رادار دفاع صاروخي يونانية صوب طائرات تركية من طراز إف-16 حصريا في المجال الجوي الدولي. وقالت إن السجلات المزمع إرسالها تُظهر أن أنظمة الدفاع الصاروخي اليونانية من طراز إس-300 الروسية الصنع موجهة صوب طائراتها طراز إف-16 حصريا في المجال الجوي الدولي فوق شرق المتوسط/بحر إيجه.

نزاع طويل

وكانت أنقرة اشتكت في الأشهر الأخيرة مما وصفته بأعمال استفزازية لليونان، قائلة إن مثل هذه التحركات تقوض جهود السلام.

يذكر أن الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي، تتنازعان منذ سنوات طويلة حول عدد من الملفات الإشكالية لاسيما الحدود البحرية والجوية ومسألة قبرص، وملف التنقيب واللاجئين وغيرها، ما دفع القوات التركية إلى تسيير دوريات جوية شبه يومية حول الجزر اليونانية غالباً بالقرب من الساحل التركي.

فيما ترفض أثينا تسيير تلك الدوريات، وتتهم أنقرة بالتحليق فوق جزر يونانية خالصة.