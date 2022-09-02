إصابة طالب بنزيف وكسر في الجمجمة داخل مدرسة بالرياض.. ووالدته تروي التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت مواطنة عن إصابة ابنها بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي حاد داخل إحدى المدارس الابتدائية في قطاع غرب الرياض.

وقالت أن ابنها أسامة الغامدي، تعرض للإصابة بعدما دفعه أحد الطلاب وسقط على رأسه داخل المدرسة “، مضيفة أن ابنها أصيب بتشنجات وسال الدم من فمه، بحسب صحيفة “المرصد”.

ولفتت إلى أنها نقلت ابنها إلى مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز بسيارتها. مشيرة إلى أنه تم نقله إلى مستشفى الشميسي، بعد أن تأكدوا أنه في نزاع ولابد من تدخل جراحي كبير في الرأس لإصلاح الكسر ووقف النزيف.