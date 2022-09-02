مستشار أسري يكشف عن مواصفات الزوجة الذكية

︎ . نصح الدكتور عبدالله السلمان المستشار الأسري، الزوجات بالابتعاد عن السخرية من الزوج أو التقليل منه. وقال “السلمان” في تغريدة له على “تويتر”: “الزوجة الذكية اجتماعياً تبتعد نهائياً عن التقليل من احترام زوجها والسخرية منه أو وصفه بأوصاف تقدح في رجولته”. وتابع حديثه: “وتحرص على احترامه وتقديره وتبتعد عن الميانة في المزاح معه أمام أهلها أو أهله فالرجل يتأثر كثيراً بنظرة زوجته له ويرتاح باله عندما يشعر بأن له مكانةً طيبة لدى زوجته”. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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