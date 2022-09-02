موقف ثنائي الاتحاد من المشاركة أمام الاتفاق

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بات ثنائي الاتحاد أحمد شراحيلي وأحمد بامسعود، جاهزان لخوض مباراة الاتفاق غدًا في ثاني جولات دوري روشن السعودي للمحترفين.
وشارك شراحيلي مران الاتحاد الجماعي، مساء امس الخميس، بعد تخطيه إصابة بكدمة.
وتعرض شراحيلي للإصابة في مباراة العدالة الجمعة الماضي، أبعدته عن عدد من الحصص التدريبية وسط الأسبوع الجاري.
وانضم بامسعود من الفيحاء مساء الإثنين الماضي، وشارك مساء الثلاثاء في تحضيرات فريقه الجديد.
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Source akhbaar24
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