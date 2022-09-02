الإسباني سانتي مينا: “البلطان” و “مورينو” أقنعاني بـ “الشباب”.. وساحتفل بطريقة جديدة

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قال المهاجم الإسباني بفريق الشباب، سانتي مينا، إن المفاوضات مع رئيس النادي خالد البلطان كانت جدية منذ البداية لذا اقتنع بمشروعه.

وأضاف مينا، في تصريحات عقب المباراة:”الإدارة الجيدة والجهاز الفني المميز بقيادة مورينو، من الأمور التي أقنعتني بالتوقيع للشباب خصوصا جديتهم وأتمنى أن أكون إضافة قوية مع زملائي بالفريق وأساهم في إسعاد الجماهير الشبابية بحصد النتائج الإيجابية والمنافسة على جميع البطولات هذا الموسم”.

وتابع المهاجم الإسباني لفريق الشباب:”احتفاليتي بالأهداف هي نفسها منذ أن كنت في فالنسيا، وبعد كل هدف تمنحني ثقة أكثر وتحفزني أكثر لتسجيل الأهداف وأعد الجماهير الشبابية بالتسجيل في المباراة القادمة والاحتفال بطريقة جديدة.. سعيد بتواجدي في المملكة وأتمنى أن أكون إضافة للشباب وللدوري”.

وأتم مهاجم الشباب تصريحاته بقوله:”تأقلمي يعود لزملائي اللاعبين ورئيس النادي خالد البلطان وإدارة كرة القدم فقد استقبلوني استقبالاً مميزًا شعرت وقتها بأنني بين أهلي وفي بيتي، وهذا جعلني أبرز كثيرا، وأتمنى أن أكون إضافة للشباب في المباريات القادمة”.



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Source akhbaar24

