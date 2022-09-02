أخضر الطائرة يتأهل لنهائي كأس التحدي الآسيوي

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تأهل المنتخب الوطني لكرة الطائرة، إلى نهائي النسخة الجارية من كأس التحدي الآسيوي بعد الفوز أمام نظيره أوزبكستان.
وفاز أخضر الطائرة، اليوم (الجمعة) أمام نظيره أوزبكستان بثلاثة أشواط مقابل شوط بواقع: 25-23، 25-23، 23-25، 25-20.
وينتظر أخضر الطائرة الفائز من مباراة قيرغيزستان ومنغوليا، ليلتقيه عند 1:30 ظهر يوم غد (السبت) في النهائي البطولة.
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Source akhbaar24
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