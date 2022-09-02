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كشف محمد الأحمدي، أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني، عن سبب “غريب” لشراء الحذاء في المساء.
وقال “الأحمدي” خلال لقاء على القناة “السعودية” إن اختيار الحذاء يجب أن يتم بناء على حجم القدم وفي المساء يكون أفضل لأن القدم يزداد حجمه خلال اليوم كامل .
وأضاف: “يتدفق الدم خلال اليوم كامل وتتوسع الأوردة والشرايين لذا فإن الحجم في المساء يكون مختلف”.
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Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. “طبيب سعودي” يكشف سببا غريبا لضرورة شراء الحذاء في المساء بدلا من الصباح ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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