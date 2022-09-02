المطوع: الدوري ما زال طويلاً.. والهزيمة أمام “أبها” كانت قرصة أذن

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قال رئيس مجلس إدارة نادي الرائد، فهد المطوع، إن فريقه لعب بطريقة لعب مختلفة خلال مباراته أمام الوحدة.

وأضاف المطوع في تصريحات تلفزيونية لبرنامج أكشن مع وليد عقب اللقاء:”بعد الخسارة في الجولة الأولى، كنا متحفظون وكذلك الوحدة، ولم يتمكن أي فريق من التسديد على مرمى الآخر بالشوط الأول ولعبنا بطريقة مختلفة عن المباراة الأولى، وحققنا أهم شيء وهو الثلاث نقاط”.

وأتم رئيس نادي الرائد تصريحاته بقوله:”الدوري ما زال طويلاً وهناك مباريات كثيرة تنتظرنا والفريق الذي يمتلك دكة بدلاء جاهزة وقوية سيواصل مسيرته بنجاح فمبارة أبها الأولى التي خسرناها مجرد قرصة أذن للرائد، ونعد بتحقيق نتائج أفضل في مبارياتنا القادمة إن شاء الله”.

وفاز الرائد بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعته مساء يوم أمس الخميس أمام نظيره الوحدة ضمن منافسات دوري روشن.



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Source akhbaar24

