أمانة منطقة جازان ترفع 9450 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم بمحافظة صامطة

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رفعت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة صامطة خلال شهر أغسطس الماضي 9450 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم، ضمن جهودها لرصد ومعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضاري وجودة الحياة، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة بالمحافظة والقرى التابعة لها.

وأوضح رئيس بلدية محافظة صامطة المهندس أحمد حكمي، أن الفرق الميدانية قامت بإزالة 13 سيارة متهالكة، ومعالجة 750 متراً مربعاً من حفر الشوارع والتشققات، إضافةً لإصلاح 10300 متر طولي من الإنترلوك وبلاطات الأرصفة المتهالكة، ومعالجة و صيانة 142 عمود إنارة .

وبين أن البلدية ممثلة بالفرق الميدانية ستواصل أعمالها لمعالجة التشوهات البصرية من خلال إصلاح حفر الشوارع، والنظافة العامة، وأعمدة الإنارة والأرصفة المتهالكة وحواجز الحفريات، إضافة لمباشرة البلاغات عبر منصة بلدي، مؤكداً أهمية تعاون الجميع في الرفع بالملاحظات عبر تطبيق منصة بلدي؛ ليتم مباشرتها ومعالجتها .

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Source almnatiq

