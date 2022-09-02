أمانة الجوف تنهي برنامج التدريب الصيفي لـ 84 طالبا وطالبة بجامعة الجوف والكلية التقنية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أنهت أمانة منطقة الجوف تدريب 84 طالباً وطالبة من منسوبي جامعة الجوف والكلية التقنية من خلال برنامج “التدريب الصيفي” الذي نظمته الأمانة، وذلك في إطار الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية، بهدف إكساب الطلاب والطالبات خبرات بيئة العمل.
وتضمن البرنامج تدريب الطلاب على ممارسة ما تم تعلمه أثناء فترات الدراسة في بيئة العمل الفعلية وفق ضوابط محددة، حيث تعرف المتدربون على أنظمة وبرامج الأمانة، وإدارة الشبكات وقواعد البيانات وأمن المعلومات والدعم الفني والعلاقات العامة والمراسم والحسابات المالية.
ويهدف برنامج التدريب الصيفي إلى إثراء الخبرات العملية للطلاب والطالبات، وتقييم اهتماماتهم المهنية في مجال تخصصهم، بالإضافة إلى تمكين المؤسسات التعليمية من تقييم الإعداد الأكاديمي لطلابهم.
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