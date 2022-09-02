شاهد: المحاولة الفاشلة لاغتيال نائبة رئيس الأرجنتين

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت تقارير أن مسلحًا اعتقل بعد محاولة اغتيال نائب الرئيس الأرجنتيني كريستينا كيرشنر ، 69 عامًا.

ووفق التقارير فإن كيرشنر وهي أيضًا الرئيسة السابقة للأرجنتين تغادر منزلها في بوينس آيرس عندما اقترب مسلح من نائب الرئيس.

وأظهرت لقطات، رجلاً يقترب من السيدة كيرشنر قبل أن يسحب مسدسًا ويصوب تجاهها، لكن تم سحبه أرضًا قبل أن يتمكن من إطلاق رصاصة أثناء محاولته إطلاق النار، وفق صحيفة “التلغراف”.

وبحسب وزير الدفاع الأرجنتيني أنيبال فرنانديز فإنه تم القبض على رجل برازيلي يبلغ من العمر 35 عامًا بينما كان يحمل مسدسًا.

ويواجه الرجل في السابق اتهامات بحمل سكين زعم أنها كانت من أجل “دفاعه الشخصي.