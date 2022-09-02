3 تحالفات عالمية تتنافس على أكبر رخصة كشف تعديني بالمملكة

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن موعد المنافسة الإلكترونية العلنية، التي تعد المرحلة النهائية للحصول على رخصة كشف موقع الخنيقية التعديني، الذي يعد أكبر رخصة كشف في المملكة بمساحة 353.8 كيلومتر مربع غرب مدينة الرياض.

وقالت الوزارة إن موعد المنافسة الإلكترونية العلنية سيكون الأحد الموافق 4 سبتمبر 2022، بمشاركة ثلاث شركات وتحالفات عالمية.

ووفق الوزارة فإن تلك التحالفات هي، تحالف بين شركة ألارا السعودية فينتشرز وشركة مجموعة التسنيم، وتحالف بين شركة التعدين العربية السعودية “معادن” وشركة إيفانهو إلكتريك المحدودة، وتحالف بين شركة موشيكو ريسورسس المحدودة وشركة عجلان وإخوانه للتعدين.

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وأشارت إلى أنه يمكن متابعة تفاصيل المنافسة على قناة الوزارة في اليوتيوب، التي ستبدأ في تمام العاشرة صباحًا بتوقيت الرياض.

وبينت أن الشركات الثلاث المقبولة لمرحلة المنافسة العلنية الإلكترونية هي الشركات التي حصلت على أعلى الدرجات في التقييم المبني على مجموعة من المعايير الفنية والقدرة المالية، والخبرة في تقديم مشاريع مماثلة، والالتزام بخطط الإدارة البيئية والمجتمعية.

وكانت الوزارة أعلنت في بداية العام عن رخصة الخنيقية، التي تعد أكبر المواقع الاستكشافية في المملكة، بمساحة تزيد على 350 كيلومترًا مربعًا، وتحتوي على موارد معدنية كبيرة تقدر بنحو 25 مليون طن من الخام بنسبة 4.11 في المئة من الزنك و0.56 في المئة من النحاس.