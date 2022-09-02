فرع البيئة بجازان يدشن انطلاقة موسم صيد الربيان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
دشن فرع وزاره البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان أمس، انطلاق موسم صيد الربيان لعام 2022 – 2023م، الذي يبدأ في الأول من شهر سبتمبر من كل عام، بحضور عدد من صيادي الربيان.
وشهد اليوم الأول من انطلاق موسم صيد الربيان والذي يستمر (٧) أشهر، مشاركة ما يقارب (١٢١) مركباً لصيد الربيان، حيث يمثل موسم صيد الربيان فرصة مهمة لدعم الحراك التجاري والاقتصادي بالمنطقة، ويعزز القوة الشرائية للمستهلكين، مع وجود التنافس ووفرة المعروض.
يذكر أن الربيان كائن مائي لافقاري قشري، ليلي النشاط والحركة يتواجد في المناطق ذات قاع طيني، ويوجد منه حوالي ألفي نوع ينتشر في أغلب مناطق العالم، ويعد من المأكولات البحرية الشهيرة، وهو مصدر غني بالبروتينات، والعديد من المعادن والفيتامينات المهمة.
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