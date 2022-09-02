اخبار الخليج – الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية تعود إلى عملها بالمدارس الحكومية استعداداً للأيام التعريفية واستقبال الطلبة

محمد بن مسعود - الدمام - عاد يوم الخميس الموافق الأول من سبتمبر 2022 أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية إلى مواقع عملهم بالمدارس الحكومية، مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 2022/2023، وذلك استعداداً لتنفيذ الأيام التعريفية لأولياء الأمور من الرابع إلى السادس من الشهر، ومن ثم استقبال الطلبة في السابع من الشهر نفسه.

وتشمل الأيام التعريفية اطلاع أولياء الامور على أهم محطات العام الدراسي الجديد، وتسليمهم ملفات الطلبة التي تضم أهم معلومات العام الدراسي، ونموذجاً للجدول الدراسي، والتقويم الأكاديمي، والقسائم المالية الخاصة بكل طالب.

كما تتولى المدارس في هذا الأسبوع الذي يسبق استقبال الطلبة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة عودة طلابية ناجحة، ومن ضمنها الاجتماعات المستمرة للإدارات المدرسية مع كافة الأقسام التعليمية، وإعداد الجداول الدراسية، وتجهيز الكتب المدرسية للتوزيع.

وقد حرصت وزارة التربية والتعليم على صيانة المدارس وتهيئتها لاستقبال كافة منتسبيها من كوادر تربوية وطلبة في بيئة محفزة، ولاسيما مع عودة التعليم الحضوري الإلزامي للجميع.

وفي هذا السياق، قالت الأستاذة أسماء العماري معلمة اللغة العربية بمدرسة سبأ الابتدائية للبنات: «اليوم بكل فخر واعتزاز نعاود المضي قدماً بكل نشاط وطموح بعد أن استطعنا بفضل الله ثم قيادة هذا الوطن وأبنائه الأوفياء التغلب على الجائحة وتبعاتها، لنستقبل طلابنا وطالباتنا الأعزاء كسالف عهدنا، بل وبشغف أكبر وحماس منقطع النظير، فأهلًا وسهلًا بكم طلابنا مجددًا».

وأضاف الدكتور عدنان الحلواجي معلم أول لغة عربية بمدرسة البلاد القديم الابتدائية الإعدادية للبنين: «سعداء بعودة الأوضاع التعليمية إلى طبيعتها، ولن ندخر جهداً في تأهيل طلبتنا لتسلّم دفة القيادة في تطوير الحياة، والعمل على التنمية المستدامة، من خلال اتباع الاستراتيجيات التعليمية المناسبة، وتعزيز الاتقان في استخدام مهارات القرن الحادي والعشرين، وزيادة المشاركة في الحياة المدرسية والفعاليات التي تنمي ميول الطلبة ومهاراتهم ومواهبهم سواء داخل المدرسة أو خارجها».