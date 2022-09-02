اخبار الخليج – العسومي: البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم شهدت نقلة نوعية في تطبيق أعلى معايير ومبادئ حقوق الإنسان

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان رئيس البرلمان العربي، بالبرنامج الطموح الذي وضعته مملكة البحرين لتوسيع المستفيدين من برامج العقوبات البديلة وإدماجهم في المجتمع عبر توفير الفرص التدريبية وتوظيفهم تشجيًعا لهم لمواصلة العطاء لأسرهم ووطنهم بما يكفل توفير الحياة الكريمة لجميع المستفيدين من البرنامج، وذلك في إطار الرؤية المستنيرة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعّظم، والتي تؤكد دعم جلالته لتطبيق أعلى معايير ومبادئ حقوق الإنسان .

وثمن «العسومي» مبادرة «التنسيق مع القطاع الخاص لتوفير فرص العمل ضمن برنامج العقوبات البديلة» والتي تأتي انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية لعاهل البلاد المعظم، بما يعزز من مسيرة التنمية الشاملة لمملكة البحرين، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مواصلة التوسع بتطبيق قانون العقوبات البديلة بما يكفل تعزيز الاستفادة منه وتحقيق غاياته النبيلة للفرد والمجتمع، حيث استفاد منها أكثر من ٤ آلاف مواطن.

وأعرب رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، عن خالص شكره لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لحرصهما على استمرار تطبيق قانون العقوبات البديلة كتوجه إنساني رائد يمنح فرصة العودة للاندماج في المجتمع وأداء دور إيجابي وفعال في مسارات التنمية، مشيرا إلى أن مملكة البحرين بفضل رؤى وتوجيهات الله.

كما أشاد « العسومي بجهود وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، بتطبيق قانون العقوبات البديلة وما شهدته من نقلات نوعية في فترة قياسية في مجال حقوق الإنسان، من خلال صياغة وإقرار وتنفيذ مجموعة التشريعات والأنظمة والبرامج والمبادرات الهادفة ومنها مبادرة توسيع المستفيدين من برامج العقوبات البديلة وإدماجهم في المجتمع.