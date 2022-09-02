اخبار الخليج – «التربية» تجيب على 22 سؤالًا للطلبة وأولياء الأمور.. وهذه هي

محمد بن مسعود - الدمام - ‎أصدرت وزارة التربية والتعليم نشرة من المقرر توزيعها ضمن ملف الطالب في اليوم التعريفي تجيب على 22 سؤالًا للطلبة وأولياء الأمور.

وبحسب النشرة التي حصلت «الأيام» على نسخة منها، أوضحت التربية في ردٍ على السؤال الأول وهو:

1. متى يبدأ وينتهي اليوم الدراسي للطلبة في المدارس؟

قالت إن الدوام المدرسي يبدأ عند الساعة 7:05 صباحًا للمراحل التعليمية، وينتهي عند الساعة 1:15 ظهرًا بالمرحلة الابتدائية، و2:15 ظهرًا في المرحلتين الاعدادية والثانوية.

وبالنسبة لطلبة التعليم الفني والمهني، فإن وقت الدوام للفترة الصباحية ينتهي عند الساعة 1:45 ظهرًا، أما بالنسبة للفترة المسائية فقد تم تحديد وقت الدوام من الساعة 2 ظهرًا وحتى 7:30 مساءً.

وفيما يلي بقية الاسئلة والأجوبة:

2. ما عدد أيام الدوام المدرسي للطلبة في الأسبوع؟

يلتزم الطالب بالحضور إلى المدرسة خمسة أيام في الأسبوع (من يوم الأحد إلى يوم الخميس).

3. ما الذي سيترتب على غياب الطالب/الطالبة عن المدرسة؟

ستتخذ إدارة المدرسة الإجراءات القانونية والإدارية والتعليمية اللازمة طبقا للائحة المسلكية الطلابية.

4. هل يجب على الطالب/الطالبة الالتزام بالزي المدرسي؟ أو البنطال والقميص للبنين بحسب الألوان المعتمدة؟

نعم، يجب على جميع الطلبة الالتزام بالزي المدرسي الرسمي، وهو (المريول) للبنات، والثوب (أو الثوب والفترة والعقال).

5. هل سيتم طرح خيار التعلم عن بعد للطلبة؟

كلا لن يتم إتاحة خيار التعلم عن بعد.

6. هل سيتم الاستمرار في استخدام البوابة التعليمية وحسابات مايكروسوفت 365 والأدوات الرقمية؟

نعم، برنامج التمكين الرقمي بدأ من 2015 م وسيتم الاستمرار في استخدام البوابة التعليمية وخدمات مايكروسوفت 365 وجميع الأدوات الرقمية التعليمية لتعزيز عمليات التعليم والتعلم لضمان جودة التعليم وتعزيز مهارات القرن 21 .

7. هل سيتم طرح خيار تقديم الاختبارات والامتحانات عن بعد للطلبة؟

كلا، لن يتم إتاحة خيار تقديم الاختبارات والامتحانات عن بعد، وسيكون تقديم جميع الاختبارات والامتحانات حضوريا

8. هل سيكون هناك طابور صباحي؟

نعم، سيكون هناك طابور صباحي.

9. هل سيتم السماح للطلبة بالخروج للفسحة المدرسية؟

نعم، سيتم السماح للطلبة بالخروج للفسحة المدرسية

10. هل سيتم فتح الكافتيريا/المقصف المدرسي؟

نعم، سيتم فتح الكافتيريا/المقصف المدرسي، وكذلك يسمح للطلبة بإحضار الوجبات

من المنزل.

11. هل سيتم توفير خدمة المواصلات إلى المدرسة؟

نعم، سيتم توفير خدمة المواصلات للطلبة المتقدمين للحصول على الخدمة

بملء استمارة الطلب من قبل ولي الأمر، (يتم التواصل مع الإدارة المدرسية في حال انتهاء فترة التقديم للحصول على خدمة المواصلات).

12. هل سيتم توفير الكتب الدراسية للطلبة بداية العام الدراسي؟

لهم، سيتم توفير الكتب الدراسية لجميع الطلبة مع بداية العام الدراسي وبالإمكان أيضا الحصول على الكتب بصيغتها الرقمية من موقع الوزارة الإلكتروني ومن البوابة التعليمية لمن يرغب بذلك.

13. هل سيتم استرجاع الكتب الدراسية في نهاية العام الدراسي؟

نعم، سيتم استرجاع الكتب الدراسية من الطلبة في نهاية العام الدراسي، وفي حال عدم صلاحية الكتاب أو فقدانه فسيتم استيفاء تعويض عن قيمة الكتاب.

14. هل ستعود حصة التربية الرياضية بشكلها الطبيعي؟

نعم، ستعود حصة التربية الرياضية بشكلها الطبيعي.

15. هل ستكون هناك أنشطة رياضية وفعاليات داخل وخارج المدرسة؟

نعم، سوف يتم تنفيذ الأنشطة الرياضية والفعاليات داخل وخارج المدرسة.

16. هل ستستمر الرحلات المدرسية إلى دور السينما؟

نعم، ستستمر هذه الرحلات وستقوم الإدارات المدرسية في جميع المدارس بتنظيمها بنفس الآلية المتبعة.

17. هل ستكون المسابقات الرياضية المدرسية مقتصرة على الفترة الصباحية فقط؟

كلا، لن تقتصر المسابقات الرياضية المدرسية على الفترة الصباحية إنما ستكون البرامج والأنشطة في الفترتين الصباحية والمسائية، بحسب طبيعة النشاط.

18. ماهي الاجراءات الاحترازية المتخذة لضمان سلامة الطلبة داخل المدارس؟

تلتزم وزارة التربية والتعليم بكافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من قبل وزارة الصحة.

19. هل تتوفر مستلزمات الإسعافات الأولية بالمدارس؟

نعم، المدارس مجهزة بوسائل الإسعافات الأولية للحالات الطارئة، كما يوجد بكل مدرسة «لجنة الصحة والسلامة» بالإضافة إلى وجود عدد من منتسبي المدارس مدربين على الإسعافات الأولية وكيفية التصرف السليم في حالة وقوع أي ظرف صحي طارئ.

20. ماذا يمكن لولي الأمر أن يقدم للطالب/الطالبة من دعم لأجل عودة آمنة؟

بث روح الطمأنينة لدى أبنائهم الطلبة وتقديم الدعم النفسي والمعنوي، والحث على الالتزام بالأنظمة واللوائح والقوانين للمساعدة في المحافظة على سلامته وسلامة الطلبة الآخرين.

21. من هي الجهة المختصة داخل المدرسة بتقديم الدعم اللازم لولي الأمر في حال وجود مشكلة سلوكية أو صحية أو اجتماعية؟

الجهة المختصة داخل المدرسة هي قسم الإرشاد الاجتماعي الذي يرتكز دوره على تحقيق الاستقرار النفسي والأكاديمي للطلبة وتقديم الإرشاد الأسري لأولياء الأمور، ويستطيع ولي الأمر التواصل بشكل مباشر عن طريق الهاتف أو الحضور الشخصي.

22. كيف يمكن لولي الأمر ترشيح الطالب/الطالبة في مركز رعاية الطلبة الموهوبين؟

من خلال التواصل مع المدرسة (منسق لجنة رعاية الطلبة الموهوبين بالمدرسة) أو من خلال ملء الاستمارة الالكترونية أو الحضور الشخصي لاستكمال ملء استمارة الترشيح.